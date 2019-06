Baseball pitching probables

TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00 0-0 0.0 0.00 Johnson (L) Off 1-1 10.00 1-0 0-0 0.0 0.00 0-0 3.0 3.00

LA ANGELS AT ST. LOUIS, 2:15 p.m.

Peña (R) Off 5-1 4.70 2-2 0-0 0.0 0.00 0-0 13.2 2.63 Hudson (R) Off 5-3 3.55 9-5 0-0 0.0 0.00 1-0 19.1 2.33

MINNESOTA AT KANSAS CITY, 2:15 p.m.

Berríos (R) Off 8-3 2.86 11-4 0-0 7.0 3.86 1-1 20.2 1.31 Duffy (L) Off 3-3 4.64 5-5 0-0 0.0 0.00 0-1 14.1 6.28

NY METS AT CHI. CUBS, 2:20 p.m.

Wheeler (R) Off 5-5 4.94 7-8 0-0 0.0 0.00 0-2 17.2 6.11 Quintana (L) Off 4-6 3.87 6-8 0-0 0.0 0.00 0-2 17.0 4.24

MIAMI AT PHILADELPHIA, 4:05 p.m.

Hernandez (R) Off 0-2 3.95 0-2 0-0 0.0 0.00 0-2 11.2 3.09 TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00 0-0 0.0 0.00

SAN DIEGO AT PITTSBURGH, 4:05 p.m.

Paddack (R) Off 4-4 3.15 7-5 0-0 0.0 0.00 0-2 14.1 7.53 Archer (R) Off 3-6 5.85 4-8 0-0 0.0 0.00 1-1 17.0 6.35

TAMPA BAY AT OAKLAND, 4:07 p.m.

TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00 0-0 0.0 0.00 Fiers (R) Off 7-3 4.28 8-7 1-0 6.0 3.00 3-0 18.2 2.41

BALTIMORE AT SEATTLE, 4:10 p.m.

Cashner (R) Off 6-3 4.48 8-6 0-0 0.0 0.00 1-1 17.0 4.24 Milone (L) Off 1-1 3.03 1-2 0-0 0.0 0.00 1-1 15.0 3.60

CINCINNATI AT MILWAUKEE, 4:10 p.m.

Castillo (R) Off 7-1 2.26 8-7 0-1 9.2 4.66 2-0 18.0 2.00 Chacín (R) Off 3-8 5.60 4-9 1-0 5.1 3.38 0-3 12.1 9.49

DETROIT AT CLEVELAND, 4:10 p.m.

Turnbull (R) Off 3-6 3.27 6-9 0-2 9.0 9.00 0-2 16.0 5.06 TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00 0-0 0.0 0.00

ATLANTA AT WASHINGTON, 7:15 p.m.

Foltynewicz (R) Off 2-5 5.53 3-7 0-0 0.0 0.00 1-1 17.0 4.24 Sánchez (R) Off 3-6 3.84 7-6 1-0 6.0 0.00 2-0 17.1 2.08

COLORADO AT LA DODGERS, 7:15 p.m.

Lambert (R) Off 2-0 6.00 2-1 0-0 0.0 0.00 2-0 15.0 6.00 Ryu (L) Off 9-1 1.26 10-4 0-0 0.0 0.00 1-0 20.0 0.45

HOUSTON AT NY YANKEES, 7:15 p.m.

Miley (L) Off 6-4 3.30 10-5 0-0 0.0 0.00 1-1 15.1 3.52 Tanaka (R) Off 5-5 3.23 7-8 0-0 6.0 1.50 2-1 21.2 3.32

CHI. WHITE SOX AT TEXAS, 9:05 p.m.

Despaigne (R) Off 0-2 8.71 0-2 0-0 0.0 0.00 0-2 10.1 8.71 Lynn (R) Off 8-4 4.16 9-6 0-0 0.0 0.00 1-0 19.0 2.84

SAN FRANCISCO AT ARIZONA, 10:10 p.m.

Beede (R) Off 1-2 6.67 4-1 0-0 0.0 0.00 1-1 15.2 5.74 TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00 0-0 0.0 0.00

Team rec. — Record in games started by pitcher this season

