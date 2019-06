BC-BBA--Top Ten

HOME RUNS

Trout, Los Angeles22

GSanchez, New York22

Bregman, Houston21

Edwin EncarnacionSeattle, 21

Soler, Kansas City20

Rosario, Minnesota19

Kepler, Minnesota19

Vogelbach, Seattle18

6 tied at 17

RUNS BATTED IN

Trout, Los Angeles56

DoSantana, Seattle55

Abreu, Chicago54

Rosario, Minnesota53

Soler, Kansas City52

Bregman, Houston51

Kepler, Minnesota50

GSanchez, New York50

Edwin EncarnacionSeattle, 49

Bogaerts, Boston49

PITCHING

Giolito, Chicago10-2

Odorizzi, Minnesota10-3

German, New York9-2

Montas, Oakland9-2

Verlander, Houston9-3

Morton, Tampa Bay8-1

Berrios, Minnesota8-3

ERodriguez, Boston8-4

Lynn, Texas8-4

Gonzales, Seattle8-6

Alex Bensley can be reached at (978)-877-8396 or alex.bensley@globe.com