British Open leadercards

Leaders after the final round at Royal Portrush Golf Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Yards 421 574 177 482 374 194 592 434 432 3680 447 474 532 194 473 426 236 408 474 3664 7344 Par 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 4 4 5 3 4 4 3 4 4 35 71 Shane Lowry 5 5 3 3 3 3 4 5 5 36 4 5 5 3 5 3 3 4 4 36 72 T. Fleetwood 4 5 4 4 3 3 5 5 4 37 5 4 4 3 6 4 3 4 4 37 74 Tony Finau 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35 4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 71 Brooks Koepka 5 6 4 5 2 3 5 4 4 38 4 5 5 3 4 3 3 5 4 36 74 Lee Westwood 5 4 2 4 3 3 5 4 5 35 3 5 6 4 4 4 4 4 4 38 73