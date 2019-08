Payoffs (based on a $1 bet)

All 4 digits$6,227

First or last 3$872

Any 2 digits$75

Any 1 digit$7

ANY ORDER

All 4 digits$519

First 3$145

Last 3$145

SUNDAY NIGHT 5766

Payoffs (based on a $1 bet)

EXACT ORDER

All 4 digits$6,096

First or last 3$853

Any 2 digits$73

Any 1 digit$7

ANY ORDER

All 4 digits$508

First 3$142

Last 3$284

MASS CASH

08/10/2019 01-05-19-22-26

Jackpot: $100,000; 1 winners

MEGABUCKS

08/10/2019 02-04-18-20-34-36

Jackpot: $4,110,469; 0 winners

PREVIOUS DRAWINGS

Midday Night Saturday 5069 9305 Friday 4681 2064 Thursday 3998 9609 Wednesday 9825 8085 Tuesday 7528 7514

WEEKEND NUMBERSAROUND NEW ENGLAND

Sun. Maine, N.H., Vermont

Day: 3-digit 027 4-digit 2032

Eve: 3-digit 236 4-digit 1814

Rhode Island

Sunday 1095

Saturday's Powerball

35-41-44-58-59

Powerball 03

Jackpot: $123.8 million; 0 winners