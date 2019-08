Tour Championship leadercards

Leaders after the final round at East Lake Golf Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Yards 469 197 391 479 442 525 481 455 235 3674 424 214 389 440 520 211 454 430 590 3672 7346 Par 4 3 4 4 4 5 4 4 3 35 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 70 Rory McIlroy 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 66 X. Schauffele 4 2 4 5 4 4 4 5 3 35 4 3 3 4 5 3 4 4 5 35 70 Brooks Koepka 4 3 4 4 4 4 6 3 3 35 4 3 5 5 5 3 4 3 5 37 72 Justin Thomas 5 3 4 4 4 4 4 4 3 35 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33 68