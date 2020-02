At Ed Smith Stadium, Sarasota, Fla.

Baltimore 012 022 40x — 11 15 0

E—Jones (1). 2B—Sturgeon (1), Andreoli (1), Bannon (1), Wilkerson (1). 3B—Duran (1). HR—Ockimey (1), Holaday (1). SB—Mullins (2). SF—Ruiz.

Boston IP H R ER BB SO Mazza L 0-1 2 3 1 1 2 1 MaHall 1 3 2 2 2 1 De Jesus 1 1 0 0 0 1 Poyner 1 3 2 2 1 0 Aybar 1 2 2 2 2 1 Diaz ⅔ 3 4 3 1 2 Lau ⅓ 0 0 0 0 1 Wade 1 0 0 0 0 0

Baltimore IP H R ER BB SO LeBlanc W 1-0 2 1 0 0 0 2 Armstrong 1 0 0 0 0 1 Bailey 2 3 1 1 0 2 Rucker 1 1 0 0 0 1 Bleier 1 0 0 0 1 0 Hanhold 1 0 0 0 0 1 Phillips ⅔ 1 3 3 2 1 Jimenez ⅓ 1 1 1 0 0

WP—Lau, Rucker, Phillips 2. PB—Wong. Umpires—Home, Bill Welke; First, Jeremy Riggs; Second, Erich Bacchus; Third, Derek Thomas. T—3:09. A—7,327.