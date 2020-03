At JetBlue Park, Fort Myers, Fla.

Boston 210 000 01x — 4 6 0

2B—Albies (2), Longhi (2). HR—Devers (1).

Atlanta IP H R ER BB SO Foltynewicz L 0-1 1 ⅓ 4 3 3 2 1 Matzek 1 ⅔ 0 0 0 0 4 Wright 3 1 0 0 0 5 Weigel 1 0 0 0 1 1 Ynoa 1 1 1 1 3 0

Boston IP H R ER BB SO Eovaldi W 1-0 3 1 0 0 0 4 Workman 1 0 0 0 0 2 Houck 3 2 0 0 1 3 Walden 1 ⅔ 1 2 2 2 1 De Jesus S 1 ⅓ 0 0 0 0 0

WP—Foltynewicz. Umpires—Home, Junior Valentine; First, Sam Holbrook; Second, Brian O’Nora; Third, Marvin Hudson. T—2:52. A—9,758.