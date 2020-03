At Joker Marchant Stadium, Lakeland, Fla.

Detroit 100 002 206 — 11 12 1

E—Peraza (1), Greene (1). 2B—Lin (1), Witte (1), Bonifacio (3). HR—Wong (2), Dalbec (1), MarcusWilson (1), Demeritte 2 (2), Rogers (1).

Boston IP H R ER BB SO Weber 3 3 1 0 0 6 Barnes 1 0 0 0 0 1 Brewer 1 0 0 0 0 2 DenyiReyes 2 5 4 4 0 0 Valdéz 1 ⅔ 3 5 5 2 0 Lau ⅓ 1 1 1 0 0

Detroit IP H R ER BB SO Norris 2 6 4 4 0 2 Godley ⅓ 2 3 3 2 0 Blackwood ⅔ 0 0 0 0 0 Skubal 2 0 0 0 1 3 Jiménez 1 1 0 0 1 1 Ramirez 1 1 0 0 0 0 ACastro 1 3 4 4 2 0 Moreno 1 1 0 0 0 0

WP—Valdéz, Skubal.

Umpires—Home, Erich Bacchus; First, Hunter Wendelstedt; Second, Marty Foster; Third, Jeremy Riggs.

T—3:01.

A—6,746.