Second round

33. Cincinnati, Tee Higgins, wr, Clemson; 34. Indianapolis (from Washington), Michael Pittman Jr., rb, Southern Cal; 35. Detroit, D’Andre Swift, rb, Georgia; 36. NY Giants, Xavier McKinney, s, Alabama. 37. New England (from LA Chargers), Kyle Dugger, s, Lenoir-Rhyne; 38. Carolina, Yetur Gross-Matos, de, Penn State; 39. Miami, Robert Hunt, ot, Louisiana-Lafayette; 40. Houston (from Arizona), Ross Blacklock, dt, TCU; 41. Indianapolis (from Cleveland), Jonathan Taylor, rb, Wisconsin; 42. Jacksonville, Laviska Shenault Jr., wr, Colorado; 43. Chicago (from Las Vegas), Cole Kmet, te, Notre Dame; 44. Cleveland (from Indianapolis), Grant Delpit, s, LSU; 45. Tampa Bay, Antoine Winfield Jr., s, Minnesota; 46. Denver, K.J. Hamler, wr, Penn State; 47. Atlanta, Marlon Davidson, de, Auburn; 48. Seattle (from N.Y. Jets), Darrell Taylor, de, Tennessee; 9. Pittsburgh, Chase Claypool, wr, Notre Dame; 50. Chicago, Jaylon Johnson, cb, Utah; 51. Dallas, Trevon Diggs, cb, Alabama; 52. LA Rams, Cam Akers, rb, Florida State; 53. Philadelphia, Jalen Hurts, qb, Oklahoma; 54. Buffalo, A.J. Epenesa, de, Iowa; 55. Baltimore (from New England through Atlanta), J.K. Dobbins, rb, Ohio State; 56. Miami (from New Orleans), Raekwon Davis, dt, Alabama; 57. L.A. Rams (from Houston), Van Jefferson, wr, Florida; 58. Minnesota, Ezra Cleveland, ot, Boise State; 59. NY Jets (from Seattle), Denzel Mims, wr, Baylor; 60. New England (from Baltimore), Josh Uche, lb, Michigan; 61. Tennessee, Kristian Fulton, cb, LSU; 62. Green Bay, A.J. Dillon, rb, Boston College; 63. Kansas City (from San Francisco), Willie Gay Jr., lb, Mississippi State; 64. Carolina (from Kansas City through Seattle), Jeremy Chinn, s, Southern Illinois.