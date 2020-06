Charles Schwab Challenge leadercards

Leaders after the final round at Colonial Country Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Yards 565 389 483 247 481 406 440 199 407 3617 408 635 445 190 464 430 192 387 441 3592 7209 Par 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 70 Daniel Berger 5 3 4 2 4 4 4 2 5 33 4 5 4 3 3 4 3 4 3 33 66 Collin Morikawa 4 4 5 3 3 4 3 3 4 33 4 4 5 3 3 4 3 4 4 34 67 B. DeChambeau 5 4 4 3 4 4 3 3 3 33 3 5 4 3 3 3 3 5 4 33 66 Jason Kokrak 4 4 4 2 4 3 4 2 4 31 4 6 3 3 3 5 2 3 4 33 64 Justin Rose 5 5 4 3 3 3 4 3 4 34 3 6 3 2 4 4 3 3 4 32 66