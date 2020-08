bb1___202008011601

SAN FRAN. AB R H BI BB SO Avg. Slater rf 5 0 1 0 0 1 .364 Flores 1b 4 2 1 3 1 1 .300 Yastrzemski cf 3 0 1 0 1 1 .414 Pence lf 4 0 0 0 0 2 .000 Duggar lf 0 0 0 0 0 0 .200 Longoria 3b 3 2 1 0 1 0 .286 Solano 2b 4 1 1 1 0 0 .458 Ruf dh 3 1 2 3 1 0 .385 Tromp c 4 2 2 1 0 1 .250 Dubón ss 3 1 2 1 1 1 .238 Totals 33 9 11 9 5 7

Texas 101 000 000 — 2 6 0

San Francisco 010 032 30x — 9 11 2

E—Dubón (2), Solano (2). LOB—Texas 10, San Francisco 5. 2B—Gallo (1), Chirinos (1), Yastrzemski (3), Longoria (1), Ruf (1), Tromp (1). HR—Choo (1), off Webb, Flores (2), off Minor. SB—Yastrzemski (1). DP—Texas 2; San Francisco 1.

Texas IP H R ER BB SO ERA Minor L 0-2 5 ⅔ 9 6 6 2 3 5.91 Gibaut ⅓ 0 0 0 0 1 2.45 Farrell 1 2 3 3 2 3 15.43 Herget 1 0 0 0 1 0 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO ERA Webb 3 ⅔ 4 2 1 4 4 2.35 Menez W 1-0 1 ⅓ 0 0 0 0 1 3.38 SAnderson 1 0 0 0 0 1 4.91 Peralta 1 0 0 0 0 1 0.00 Watson 1 0 0 0 0 2 0.00 Selman 1 2 0 0 0 2 0.00

Inherited runners-scored—Gibaut 1-0, Menez 3-0. HBP—by Webb (Choo). WP—Farrell 2. NP—Minor 98, Gibaut 4, Farrell 30, Herget 10, Webb 79, Menez 19, SAnderson 9, Peralta 10, Watson 12, Selman 21. Umpires—Home, Jim Wolf; First, Lance Barrett; Second, John Libka; Third, Jim Reynolds. T—3:04. A—0 (41,314).

White Sox 3, Royals 2

Friday night game

WHITE SOX AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 3 0 2 0 0 1 .333 García ph-ss 1 0 1 0 0 0 .217 Moncada 3b 3 0 0 0 1 1 .292 Abreu 1b 3 0 0 0 1 1 .250 Grandal dh 4 0 0 0 0 2 .118 Jiménez lf 4 0 0 0 0 0 .267 Robert cf 4 1 0 0 0 0 .296 McCann c 2 1 0 0 0 0 .400 Engel rf 4 1 1 3 0 2 .400 Madrigal 2b 3 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 3 4 3 2 7

KANSAS CITY AB R H BI BB SO Avg. Merrifield rf-cf 5 0 0 0 0 0 .281 Mondesi ss 5 0 1 0 0 2 .206 Perez c 4 0 3 1 0 0 .250 Soler dh 2 0 1 0 1 0 .286 Franco 3b 4 0 0 0 0 1 .250 McBroom 1b 4 1 2 1 0 1 .235 Gordon lf 4 0 0 0 0 1 .200 Starling cf 2 0 0 0 0 1 .250 FCordero ph-rf 2 0 0 0 0 0 .133 Lopez 2b 3 1 1 0 0 1 .143 O'Hearn ph 1 0 0 0 0 0 .214 Totals 36 2 8 2 1 7

Chi. White Sox 030 000 000 — 3 4 1

Kansas City 001 001 000 — 2 8 2

E—Anderson (2), Lopez (1), Mondesi (3). LOB—Chi. White Sox 5, Kansas City 9. 2B—Anderson (4), McBroom (1). HR—Engel (1), off Bubic, McBroom (1), off Keuchel. SB—Mondesi (1). DP—Kansas City 1.

Chi. White Sox IP H R ER BB SO ERA Keuchel W 2-0 5 ⅓ 7 2 2 1 2 3.38 JCordero 1 ⅔ 1 0 0 0 3 6.00 Marshall 1 0 0 0 0 1 0.00 Colomé S 1 1 0 0 0 0 1 0.00

Kansas City IP H R ER BB SO ERA Bubic L 0-1 4 3 3 2 1 3 4.50 Zuber 1 0 0 0 1 2 5.40 Barlow 1 0 0 0 0 0 0.00 Staumont 1 1 0 0 0 1 2.25 Rosenthal 1 0 0 0 0 0 0.00 Holland 1 0 0 0 0 1 0.00

HBP—by JCordero (Soler), by Bubic (McCann 2). WP—Staumont. NP—Keuchel 92, JCordero 21, Marshall 12, Colomé 16, Bubic 76, Zuber 19, Barlow 9, Staumont 15, Rosenthal 13, Holland 13. Umpires—Home, Tripp Gibson; First, Ben May; Second, Andy Fletcher; Third, Dan Iassogna. T—2:56. A—0 (37,903).

Orioles 6, Rays 3

Friday night game

TAMPA BAY AB R H BI BB SO Avg. Choi 1b 4 0 1 0 1 2 .200 Lowe 2b 4 1 1 1 0 0 .300 Adames ss 3 2 1 0 1 2 .333 Tsutsugo lf 4 0 1 1 0 2 .231 Díaz 3b 3 0 0 0 1 0 .095 Renfroe dh 3 0 1 1 1 0 .192 Kiermaier cf 4 0 0 0 0 1 .160 Margot rf 4 0 1 0 0 2 .136 Zunino c 3 0 0 0 1 2 .133 Totals 32 3 6 3 5 11

BALTIMORE AB R H BI BB SO Avg. Hays cf 5 0 0 0 0 2 .130 Alberto 2b 5 2 3 1 0 0 .440 Núñez dh 4 2 2 0 1 0 .250 Santander rf 4 1 3 3 0 1 .273 Severino c 4 1 2 1 0 0 .294 Ruiz 3b 4 0 2 0 0 1 .300 Valaika 1b 1 0 0 0 0 1 .200 CDavis ph-1b 2 0 0 0 1 2 .077 DJStewart lf 3 0 0 0 0 2 .000 Mullins lf 0 0 0 0 0 0 .000 Velazquez ss 4 0 0 0 0 0 .000 Totals 36 6 12 5 2 9

Tampa Bay 101 010 000 — 3 6 2

Baltimore 000 310 11x — 6 12 0

E—Adames (3), Choi (3). LOB—Tampa Bay 8, Baltimore 9. 2B—Choi (2), Adames (4), Tsutsugo (1), Renfroe (1), Margot (2), Alberto (2), Núñez (4). HR—Lowe (1), off Fry, Alberto (2), off Thompson, Santander (2), off Snell, Severino (2), off Snell. SB—Alberto (1). S—DJStewart. DP—Tampa Bay 1; Baltimore 1.

Tampa Bay IP H R ER BB SO ERA Snell 3 4 3 3 0 4 5.40 Fairbanks L 1-1 1 ⅓ 2 1 1 1 2 6.00 Kittredge ⅔ 1 0 0 0 0 6.00 Loup ⅔ 1 0 0 1 0 0.00 Castillo ⅓ 0 0 0 0 0 0.00 Thompson 2 4 2 1 0 3 1.59

Baltimore IP H R ER BB SO ERA Cobb 4 4 2 2 3 2 2.89 Fry W 1-0 1 ⅔ 1 1 1 1 2 6.75 Armstrong ⅔ 1 0 0 0 2 0.00 Scott ⅔ 0 0 0 0 2 0.00 Givens 1 0 0 0 1 1 0.00 Sulser S 2 1 0 0 0 0 2 6.75

Snell pitched to 3 batters in the 4th. Inherited runners-scored—Kittredge 2-1, Castillo 2-0, Scott 1-0. HBP—by Scott (Lowe). WP—Fairbanks. NP—Snell 53, Fairbanks 28, Kittredge 3, Loup 15, Castillo 3, Thompson 40, Cobb 87, Fry 28, Armstrong 21, Scott 17, Givens 23, Sulser 13. Umpires—Home, Ryan Additon; First, Paul Nauert; Second, Chad Fairchild; Third, Carlos Torres. T—3:36. A—0 (45,971).

Braves 11, Mets 10

Friday night game

NY METS AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 5 1 1 1 0 1 .226 Nimmo cf-lf 5 2 2 0 0 2 .310 Alonso 1b 3 2 0 1 2 1 .200 Davis lf 4 1 2 3 0 2 .320 Cordell cf 0 0 0 0 0 0 — McNeil ph 1 0 0 0 0 0 .296 Conforto rf 4 1 1 1 1 0 .286 Céspedes dh 5 0 1 2 0 1 .185 Canó 2b 4 1 3 2 1 1 .360 Ramos c 5 1 1 0 0 3 .208 Giménez 3b 4 1 2 0 0 0 .308 Totals 40 10 13 10 4 11

ATLANTA AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 5 0 1 0 0 3 .152 Swanson ss 4 2 2 2 1 1 .387 Freeman 1b 4 3 1 0 1 2 .259 Ozuna lf 4 2 1 0 1 0 .346 Duvall lf 0 0 0 0 0 0 .182 Adams dh 3 1 2 2 0 0 .217 Camargo ph-dh 2 0 0 0 0 1 .214 d'Arnaud c 4 0 3 5 1 1 .571 Riley 3b 3 0 0 1 1 1 .087 Albies ph-2b 1 0 0 0 0 0 .188 Hecvarría 2b-3b 4 1 1 0 0 1 .200 Inciarte cf 2 2 0 0 2 1 .105 Totals 36 11 11 10 7 11

NY Mets 000 262 000 — 10 13 2

Atlanta 200 031 05x — 11 11 1

E—Canó (1), Davis (1), d'Arnaud (2). LOB—NY Mets 7, Atlanta 8. 2B—Céspedes (1), Acuña Jr. (2), Swanson (3), Adams (1), d'Arnaud (2). HR—Rosario (1), off Chacín, Davis (2), off Newcomb, Canó (1), off Newcomb. SB—Nimmo (1), Swanson (2), d'Arnaud (1), Inciarte (1).

NY Mets IP H R ER BB SO ERA Porcello 4 5 4 3 3 5 13.50 Sewald 1 2 1 1 0 0 7.36 Shreve 2 1 1 1 1 5 4.50 Betances ⅓ 2 4 4 2 1 15.43 Lugo BS 2; L 1-1 ⅔ 1 1 1 1 0 3.60

Atlanta IP H R ER BB SO ERA Newcomb 4 ⅓ 6 6 6 1 4 8.22 Chacín 1 ⅓ 5 4 4 2 2 7.20 Matzek 1 ⅓ 0 0 0 0 2 0.00 Dayton W 1-0 1 1 0 0 0 2 2.70 Martin S 1 1 1 0 0 1 1 3.00

Porcello pitched to 2 batters in the 5th. Inherited runners-scored—Sewald 2-2, Lugo 2-2, Chacín 3-3, Matzek 1-0. WP—Betances. NP—Porcello 82, Sewald 13, Shreve 37, Betances 22, Lugo 15, Newcomb 79, Chacín 38, Matzek 14, Dayton 17, Martin 24. Umpires—Home, Mark Wegner; First, Marty Foster; Second, Alan Porter; Third, Sean Barber. T—3:35. A—0 (41,184).