PGA Championship leadercards

Leaders after the final round at TPC Harding Park

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot Yards 393 466 185 607 436 472 340 251 515 3665 562 200 494 472 470 401 336 171 463 3569 7234 Par 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 70 Collin Morikawa 4 4 2 4 4 4 4 3 4 33 4 3 4 4 3 4 2 3 4 31 64 Paul Casey 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 4 3 4 5 3 4 3 3 4 33 66 Dustin Johnson 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 5 3 4 4 5 4 3 3 3 34 68