NBA standings

WESTERN CONFERENCE

W L Pct. GB Streak Home Conf. *c-LA Lakers 51 18 .739 — L 3 24-9 35-9 p-LA Clippers 47 23 .671 4½ L 1 26-9 30-16 *p-Denver 46 24 .657 5½ W 1 26-10 29-14 p-Houston 44 25 .638 7 W 2 24-10 28-18 p-Okla. City 43 26 .623 8 W 1 22-14 27-17 p-Utah 43 27 .614 8½ L 2 22-11 23-20 p-Dallas 42 30 .583 10½ W 1 20-17 26-18 Memphis 33 38 .465 19 L 1 19-16 20-26 Portland 33 39 .458 19½ W 1 21-15 19-27 San Antonio 31 38 .449 20 W 2 18-15 19-22 Phoenix 31 39 .443 20½ W 5 15-22 17-27 e-New Orleans 30 40 .429 21½ L 1 15-21 18-29 e-Sacramento 29 41 .414 22½ L 2 15-19 21-23 e-Minnesota 19 45 .297 29½ L 3 8-24 9-30 e-Golden State 15 50 .231 34 L 1 8-26 9-34

* — Not including late game

c — Clinched conference

p — Clinched playoff berth

e — Did not qualify to participate when play resumed in Orlando

MONDAY’S RESULTS

At Phoenix 128 Okla. City 101 Indiana at Miami Dallas 122 at Utah 114 Denver at LA Lakers Toronto at Milwaukee

TUESDAY’S GAMES

BOSTON at Memphis 5 Portland at Dallas 6:30 Brooklyn at Orlando 1 New Orleans at Sacramento 9 Houston at San Antonio 2 Milwaukee at Washington 9 Phoenix at Philadelphia 4:30

SUNDAY’S RESULTS