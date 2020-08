bb2___202008171720

TORONTO AB R H BI BB SO Avg. Biggio 2b 4 1 1 0 0 0 .208 Grichuk cf 4 1 2 2 0 2 .320 Shaw 3b 4 0 1 0 0 2 .231 Hernández rf 4 0 1 0 0 0 .301 Tellez 1b 4 0 0 0 0 1 .231 Guerrero Jr. dh 3 1 2 1 0 0 .246 Jansen c 2 1 1 0 1 1 .190 Drury ss 3 0 0 0 0 2 .111 Alford lf 3 1 1 2 0 1 .200 Gurriel Jr. lf 0 0 0 0 0 0 .226 Totals 31 5 9 5 1 9

Tampa Bay 000 310 12 — 7 9 0

Toronto 200 300 00 — 5 9 1

E—Hernández (1). LOB—Tampa Bay 5, Toronto 5. 2B—Tsutsugo (2), Biggio (2). HR—Tsutsugo (3), off Shoemaker, Adames (2), off Font, Grichuk (2), off Chirinos, Guerrero Jr. (3), off Thompson, Alford (1), off Curtiss. SF—Meadows. DP—Tampa Bay 1; Toronto 2.

Tampa Bay IP H R ER BB SO ERA Chirinos 2 ⅔ 5 2 2 0 3 2.38 Thompson ⅔ 1 2 2 1 1 3.86 Curtiss 1 ⅔ 1 1 1 0 2 2.84 Roe 1 1 0 0 0 2 3.38 Loup W 3-0 1 1 0 0 0 0 3.72 Slegers S 1 1 0 0 0 0 1 15.00

Toronto IP H R ER BB SO ERA Shoemaker 4 3 3 3 1 7 5.23 Waguespack ⅓ 2 1 1 0 1 3.38 Kay 1 1 0 0 3 1 1.74 Cole BS 1 1 ⅔ 2 1 0 0 0 0.00 Font L 1-2 1 1 2 1 0 0 11.12

HBP—by Chirinos (Guerrero Jr.). NP—Chirinos 50, Thompson 15, Curtiss 17, Roe 17, Loup 8, Slegers 12, Shoemaker 60, Waguespack 9, Kay 32, Cole 20, Font 9. T—2:54. A—0 (16,600).

Athletics 15, Giants 3

Sunday afternoon game

OAKLAND AB R H BI BB SO Avg. Semien ss 5 1 1 2 0 1 .216 Barreto ss 1 0 0 0 0 0 .000 Kemp 2b 2 1 1 0 0 0 .306 Pinder ph-2b 4 1 3 2 0 0 .235 Chapman 3b 5 1 2 1 0 1 .247 Machín 3b 1 0 0 0 0 0 .091 Olson 1b 5 3 3 0 0 2 .185 Canha cf 4 2 2 2 1 1 .284 Grossman lf 3 2 1 1 2 1 .286 KhDavis dh 4 1 1 1 1 0 .149 Piscotty rf 4 1 2 5 1 0 .250 Murphy c 3 2 1 0 2 2 .222 Totals 41 15 17 14 7 8

SAN FRAN. AB R H BI BB SO Avg. Yastrzemski rf 3 0 1 1 0 1 .305 Ruf ph-rf 2 0 0 0 0 1 .265 Dickerson lf 4 0 0 0 1 1 .245 Solano 2b 5 0 0 0 0 2 .403 Belt 1b 4 1 3 1 0 0 .186 Longoria 3b 1 0 0 0 1 0 .228 Sandoval ph-3b 2 0 1 0 0 0 .174 Flores dh 4 0 0 0 0 0 .291 Tromp c 0 0 0 0 0 0 .211 Heineman c-p 4 0 0 0 0 1 .189 Crawford ss 3 2 2 1 1 0 .224 Dubón cf 3 0 2 0 1 0 .250 Totals 35 3 9 3 4 6

Oakland 011 092 020 — 15 17 0

San Francisco 011 000 100 — 3 9 1

E—Dubón (3). LOB—Oakland 6, San Francisco 9. 2B—Pinder (1), Chapman (6), Piscotty (4), Murphy (1), Crawford (1). 3B—Canha (1), Grossman (2). HR—Semien (3), off Rodríguez, Pinder (2), off Peralta, Piscotty (4), off Rodríguez, Belt (2), off Fiers, Crawford (1), off Kaprielian. CS—Longoria (1). DP—San Francisco 3.

Oakland IP H R ER BB SO ERA Fiers W 2-1 6 7 2 2 1 4 5.96 Kaprielian 2 1 1 1 1 1 4.50 Mengden 1 1 0 0 2 1 4.32

San Francisco IP H R ER BB SO ERA Webb L 1-2 4 ⅓ 3 3 3 5 5 3.54 Peralta 0 4 5 5 1 0 9.35 Rodríguez 1 ⅔ 7 5 5 1 1 13.50 Baragar 1 0 0 0 0 1 10.00 Selman 1 2 2 2 0 1 3.24 Heineman 1 1 0 0 0 0 0.00

Peralta pitched to 5 batters in the 5th. NP—Fiers 91, Kaprielian 35, Mengden 23, Webb 88, Peralta 19, Rodríguez 45, Baragar 12, Selman 20, Heineman 7. T—3:31. A—0 (41,314).