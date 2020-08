bb4c___202008180012

Detroit 000 200 000 — 2 7 2

Chi. White Sox 210 002 02x — 7 11 1

E—WiCastro (1), Paredes (1), Moncada (2). LOB—Detroit 8, Chi. White Sox 7. 2B—Encarnación (1). HR—TAnderson 2 (4), off Boyd, off Boyd, Moncada (5), off Boyd, Robert 2 (5), off RonyGarcía, off Funkhouser, Mendick (1), off RonyGarcía. DP—Detroit 1.

Detroit IP H R ER BB SO ERA Boyd L 0-3 4 4 3 3 2 9 9.64 RonyGarcía 2 3 2 2 0 2 6.97 Funkhouser 1 4 2 2 0 0 10.57 Garcia 1 0 0 0 0 1 2.16

Chi. White Sox IP H R ER BB SO ERA GioGonzález 4 ⅔ 6 2 2 2 10 6.00 Cishek ⅓ 1 0 0 0 0 8.31 Heuer W 1-0 1 0 0 0 1 0 3.24 Burdi 1 0 0 0 0 2 2.25 Marshall 1 0 0 0 0 1 2.61 Ruiz 1 0 0 0 0 0 0.00

Funkhouser pitched to 3 batters in the 8th. Inherited runners-scored—Garcia 1-0, Cishek 1-0. NP—Boyd 90, RonyGarcía 38, Funkhouser 26, Garcia 19, GioGonzález 99, Cishek 5, Heuer 17, Burdi 13, Marshall 11, Ruiz 15. Umpires—Home, Chris Conroy; First, David Rackley; Second, Lance Barksdale; Third, Alex Tosi. T—3:12. A—0 (40,615).

Twins 4, Royals 1

KANSAS CITY AB R H BI BB SO Avg. Merrifield cf 4 0 1 0 0 1 .300 Lopez 2b 4 0 1 0 0 0 .250 Perez c 2 0 0 0 0 0 .307 Viloria c 1 0 0 0 0 1 .000 Soler dh 4 0 1 0 0 3 .244 Dozier rf 3 1 1 1 1 1 .217 McBroom 1b 4 0 0 0 0 2 .286 Franco 3b 4 0 2 0 0 0 .256 Gordon lf 3 0 1 0 1 0 .182 Mondesi ss 3 0 0 0 0 1 .217 Totals 32 1 7 1 2 9

MINNESOTA AB R H BI BB SO Avg. Polanco ss 4 0 2 0 0 0 .306 Garver c 3 0 0 0 1 1 .143 Cruz dh 3 2 2 2 1 1 .354 ERosario lf 4 0 2 0 0 1 .228 Gonzalez 2b-1b 3 1 0 0 1 1 .250 Sanó 1b 4 1 1 0 0 2 .148 Vargas 2b 0 0 0 0 0 0 — Kepler rf 3 0 1 1 1 0 .231 Buxton cf 4 0 1 1 0 1 .250 Adrianza 3b 3 0 0 0 0 0 .188 Totals 31 4 9 4 4 7

Kansas City 000 000 001 — 1 7 0

Minnesota 000 201 10x — 4 9 0

LOB—Kansas City 7, Minnesota 7. 2B—Soler (3), Franco (8), Sanó (3). HR—Dozier (2), off Littell, Cruz 2 (8), off Bubic, off Newberry. SB—Dozier (1). DP—Kansas City 2; Minnesota 1.

Advertisement

Kansas City IP H R ER BB SO ERA Bubic L 0-3 4 ⅓ 4 2 2 4 4 5.12 Zuber ⅔ 1 0 0 0 2 5.23 Kennedy 1 2 1 1 0 1 6.55 Newberry 1 2 1 1 0 0 3.60 Zimmer 1 0 0 0 0 0 1.00

Minnesota IP H R ER BB SO ERA Wisler 2 0 0 0 1 3 1.50 Smeltzer W 2-0 2 ⅔ 1 0 0 1 3 6.17 Clippard 1 ⅓ 2 0 0 0 0 1.69 Duffey 1 2 0 0 0 1 0.00 May 1 0 0 0 0 2 3.00 Littell 1 2 1 1 0 0 9.00

Inherited runners-scored—Zuber 1-0, Clippard 1-0. HBP—by Wisler (Perez). WP—Newberry. NP—Bubic 96, Zuber 16, Kennedy 14, Newberry 24, Zimmer 8, Wisler 30, Smeltzer 40, Clippard 20, Duffey 20, May 13, Littell 14. Umpires—Home, Jeff Nelson; First, John Tumpane; Second, Jose Navas; Third, John Bacon. T—3:06. A—0 (38,544).