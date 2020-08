Baseball pitching probables

BOSTON AT BALTIMORE, 7:35 p.m.

Pérez (L) -125 2-3 4.07 2-3 2-0 12.0 3.75 Cobb (R) +105 1-2 3.76 3-2 0-0 0.0 0.00

MIAMI AT WASHINGTON, 4:05 p.m.

TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00 Scherzer (R) Off 2-1 3.71 3-2 1-1 19.1 3.72

WASHINGTON AT MIAMI, 7:05 p.m.

Fedde (R) Off 1-1 2.55 2-0 1-0 5.0 0.00 TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00

MILWAUKEE AT PITTSBURGH, 4:05 p.m.

Lindblom (R) -170 1-0 6.62 3-1 0-0 0.0 0.00 Holland (L) +145 0-1 7.36 1-2 0-0 7.2 1.17

LA ANGELS AT OAKLAND, 4:10 p.m.

Canning (R) +120 0-3 4.70 2-3 1-1 18.0 3.50 Bassitt (R) -140 2-0 2.93 4-1 2-0 10.2 5.91

TORONTO AT TAMPA BAY, 6:40 p.m.

Ryu (L) Off 2-1 3.46 4-1 0-0 0.0 0.00 TBA Off — — 0-0 0-0 0.0 0.00

MINNESOTA AT KANSAS CITY, 7:05 p.m.

Dobnak (R) -165 4-1 1.42 4-1 1-0 5.1 1.69 Singer (R) +140 1-2 4.56 3-2 0-0 0.0 0.00

DETROIT AT CLEVELAND, 7:10 p.m.

Boyd (L) +150 0-3 9.64 2-3 1-1 18.0 5.50 McKenzie (R) -180 — — 0-0 0-0 0.0 0.00

PHILADELPHIA AT ATLANTA, 7:10 p.m.

Wheeler (R) -120 3-0 2.81 3-1 1-2 23.0 6.26 Erlin (L) +100 0-0 5.40 1-0 0-0 1.0 0.00

CHI. WHITE SOX AT CHI. CUBS, 8:15 p.m.

González (L) Off 0-1 6.00 3-1 1-0 24.1 1.48 Hendricks (R) Off 3-2 3.31 3-2 0-1 4.0 4.50

CINCINNATI AT ST. LOUIS, 8:15 p.m.

Miley (L) +100 0-2 16.20 0-2 1-0 5.0 0.00 Kim (L) -120 0-0 3.86 1-0 0-0 0.0 0.00

COLORADO AT LA DODGERS, 9:10 p.m.

Freeland (L) +190 2-1 2.56 4-1 0-1 5.2 11.12 May (R) -235 1-1 3.00 4-1 0-0 1.0 0.00

HOUSTON AT SAN DIEGO, 9:10 p.m.

Bielak (R) +105 3-0 1.69 1-2 0-0 0.0 0.00 Davies (R) -125 3-2 3.25 3-2 0-0 0.0 0.00

TEXAS AT SEATTLE, 9:10 p.m.

Lyles (R) +110 1-2 7.52 2-2 0-0 0.0 0.00 Sheffield (L) -130 1-2 4.12 1-3 0-0 3.0 6.00

ARIZONA AT SAN FRANCISCO, 9:15 p.m.

Gallen (R) -165 0-0 2.40 4-1 0-0 0.0 0.00 Anderson (L) +140 0-1 4.84 1-3 0-1 4.0 13.50

Team rec. — Record in games started by pitcher this season